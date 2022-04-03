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Сенатор Джабаров о заявлении Качиньского о возможности разместить в стране ядерное оружие США: от Польши ничего не останется

, 13:34 Источник: Говорит Москва

Сенатор Джабаров о заявлении Качиньского о возможности разместить в стране ядерное оружие США: от Польши ничего не останется
сенатор Владимир Джабаров, Federation Council of Russia/Global Look Press

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров назвал заявление премьер-министра Польши Ярослава Качиньского о возможном размещении на территории республики ядерного оружия США провокационным и безрассудным.

Качиньский заявил, что если американцы попросили бы Варшаву разместить в Польше атомное оружие, она готова, и это существенно бы усилило сдерживание Москвы.

Джабаров, комментируя слова Качиньского, отметил: "Размещение ядерного оружия в Польше — это прямая конфронтация". Это грозит термоядерной войной. "Это полшага для термоядерной войны в Европе, от которой первой пострадает Польша, от неё вообще ничего не останется", - сказал сенатор в разговоре с "Говорит Москва". По мнению политика, Запад в своей русофобии потерял все грани.

"Ядерное оружие в Польше — это же на границе с Белоруссией, союзным государством, тем более в таких безрассудных руках. Польша шутит с огнём", - возмущён Джабаров.

По его мнению, ведущие страны НАТО, которые обладают ядерным оружием, в том числе США, не пойдут на такое, понимая, чем это грозит.

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