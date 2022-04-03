Американский генерал Марк Милли обсудил с главкомом ВСУ Валерием Залужным военную помощь Украине

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3 апреля 2022, 07:47 Источник: ТАСС

эмблема Пентагона, Zhang Jun/Xinhua

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли в субботу, 2 апреля, провел телефонный разговор с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) генералом Валерием Залужным.

Американский и украинский генералы обсудили помощь Украине США и их союзниками. Этот разговор прокомментировал официальный представитель КНШ полковник Дэвид Батлер. Он раскрыл, что Милли и Залужный обсудили ситуацию на Украине в свете российской спецоперации.

По словам Батлера, Милли высоко оценил, как генерал Залужный и украинские военные "стойко сопротивляются". Американский генерал также отметил единство США и их союзников в решимости поддержать Украину. "Украина является ключевым партнером НАТО и твердо привержена национальному суверенитету и демократическим принципам", - цитирует представитель КНШ генерала Марка Милли.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу глав республик Донбасса ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника о помощи. Путин подчеркнул, что в планы России не входит оккупация территорий Украины.

США вводят против России санкции.