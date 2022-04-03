WP: в конгрессе США застопорилось рассмотрение антироссийских законопроектов по Украине

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3 апреля 2022, 07:28

Рассмотрение законопроектов, направленных против Российской Федерации, которые были внесены в конгресс США в связи с военной спецоперацией на Украине, приостановилось.

Как пишет газета The Washington Post, застопорилось рассмотрение мер, направленных на запрет импорта российской нефти, отмену торговых преференций для России и Белоруссии.

Среди подобных ограничений и замораживание использования Россией её золотых резервов и разрешение правительству США использовать конфискованные российские активы для оказания помощи Украине.

Издание пишет о «бесчисленном множестве причин бездействия законодателей», - передает RT.

США ранее ввели новые санкции в отношении 13 физических лиц и 21 предприятия из России. В санкционный список включены, среди прочих, НИИ «Вектор», «Серния Инжиниринг», «Сертал».

2 апреля директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд заявила, что США введут новые санкции против 120 организаций России и Белоруссии. Бедингфилд подчеркнула, что санкции вводятся в ответ на то, что Белоруссия «поддерживала Вооруженные силы России».