Армия РФ ликвидировала ракетами в районах Лозовой и Павлограда бронетехнику, направляемую на усиление войск Украины в Донбассе

Армия Российской Федерации ликвидировала ракетами в районах городов Лозовая и Павлоград бронетехнику, направляемую на усиление войск Украины на территории Донбасса. Об этом проинформировало министерство обороны РФ.
«Высокоточными ракетами в районах Лозовой и Павлограда уничтожены бронетехника и боеприпасы, направляемые на усиление украинских войск в Донбассе», — процитировано заявление Минобороны в Telegram-канале РИА Новости.
Ранее сегодня сообщалось, что силы РФ вывели из строя с помощью высокоточного вооружения военный аэродром Миргород в Полтавской области и уничтожили украинские боевые вертолеты.