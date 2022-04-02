Армия РФ ликвидировала ракетами в районах Лозовой и Павлограда бронетехнику, направляемую на усиление войск Украины в Донбассе

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2 апреля 2022, 19:44

Украинский танк, Yevhen Kotenko / globallookpress.com

Армия Российской Федерации ликвидировала ракетами в районах городов Лозовая и Павлоград бронетехнику, направляемую на усиление войск Украины на территории Донбасса. Об этом проинформировало министерство обороны РФ.

«Высокоточными ракетами в районах Лозовой и Павлограда уничтожены бронетехника и боеприпасы, направляемые на усиление украинских войск в Донбассе», — процитировано заявление Минобороны в Telegram-канале РИА Новости.

Ранее сегодня сообщалось, что силы РФ вывели из строя с помощью высокоточного вооружения военный аэродром Миргород в Полтавской области и уничтожили украинские боевые вертолеты.