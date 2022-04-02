Аргументы Недели В мире 13+

Армия РФ ликвидировала ракетами в районах Лозовой и Павлограда бронетехнику, направляемую на усиление войск Украины в Донбассе

, 19:44

Армия РФ ликвидировала ракетами в районах Лозовой и Павлограда бронетехнику, направляемую на усиление войск Украины в Донбассе
Украинский танк, Yevhen Kotenko / globallookpress.com

Армия Российской Федерации ликвидировала ракетами в районах городов Лозовая и Павлоград бронетехнику, направляемую на усиление войск Украины на территории Донбасса. Об этом проинформировало министерство обороны РФ.

«Высокоточными ракетами в районах Лозовой и Павлограда уничтожены бронетехника и боеприпасы, направляемые на усиление украинских войск в Донбассе», — процитировано заявление Минобороны в Telegram-канале РИА Новости.

Ранее сегодня сообщалось, что силы РФ вывели из строя с помощью высокоточного вооружения военный аэродром Миргород в Полтавской области и уничтожили украинские боевые вертолеты.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика