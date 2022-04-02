Российская армия вывела из строя высокоточным оружием военный аэродром Миргород и уничтожила украинские боевые вертолеты

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2 апреля 2022, 19:30

Украинский вертолет, Pavlo_bagmut / globallookpress.com

Армия Российской Федерации вывела из строя с помощью высокоточного оружия военный аэродром Миргород, расположенный на территории Полтавской области, и уничтожила украинские боевые вертолеты. Соответствующую информацию распространило министерство обороны РФ.

«Высокоточным оружием выведен из строя военный аэродром Миргород в Полтавской области, уничтожены украинские боевые вертолеты», — говорится в заявлении Минобороны, процитированном Telegram-каналом РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Народная милиция ДНР уничтожила с начала текущих суток 59 украинских националистов, одну БМП, один расчет ЗУ-23, две бронированные машины и один грузовой автомобиль.