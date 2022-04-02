Народная милиция ДНР: военные республики уничтожили в субботу 59 украинских националистов

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2 апреля 2022, 19:18

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Бойцы ДНР ликвидировали в субботу 59 украинских националистов. Об этом проинформировала Народная милиция республики.

«С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 59 украинских националистов, одну БМП, один расчет ЗУ-23, две бронированные машины и один грузовой автомобиль. Захвачен один бронированный автомобиль и склад с вооружением и боеприпасами, в том числе зарубежного производства», — говорится в заявлении Народной милиции, размещенном в ее Telegram-канале.

Ранее сегодня Рамзан Кадыров сообщил о начале штурма чеченскими бойцами завода в городе Мариуполе. Соответствующую публикацию глава Чечни разместил в своем Telegram.