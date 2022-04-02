Аргументы Недели Политика 13+

Рамзан Кадыров сообщил о начале штурма чеченскими бойцами завода в Мариуполе

, 16:05

Рамзан Кадыров сообщил о начале штурма чеченскими бойцами завода в Мариуполе
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

Рамзан Кадыров проинформировал о начале штурма чеченскими бойцами завода в городе Мариуполе. Соответствующую публикацию глава Чечни разместил в своем Telegram.

«Доблестные бойцы легендарного Полка имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова приступили к штурму завода в Мариуполе. Ребята под руководством дорогого брата, командира полка Замида Чалаева, решительно настроены выбить всю эту бандеровскую нечисть с территории предприятия», — говорится в посте политика.

По его словам, «у нациков, бандеровцев и прочего отребья нет никаких шансов на спасение».

О каком заводе идет речь, Рамзан Кадыров не уточнил. Ранее он дал украинским националистам, засевшим на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, один день, чтобы сдаться.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

Французский биатлонист Симон Фуркад разместил российский флаг, ради этого он разорвал французский флаг

Во время соревнований на чемпионате мира среди юниоров по биатлону представитель оргкомитета чемпионата мира стал снимать российские флаги на глазах у спортсменов, тренеров и сервисменов. В поддержку российских спортсменов Симон Фуркад приклеил три полоски на кабине сборной России, изображающие российский флаг, разорвал для этого французский флаг с похожими цветами.

Политика

Политика