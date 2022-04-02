Рамзан Кадыров сообщил о начале штурма чеченскими бойцами завода в Мариуполе

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2 апреля 2022, 16:05

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

Рамзан Кадыров проинформировал о начале штурма чеченскими бойцами завода в городе Мариуполе. Соответствующую публикацию глава Чечни разместил в своем Telegram.

«Доблестные бойцы легендарного Полка имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова приступили к штурму завода в Мариуполе. Ребята под руководством дорогого брата, командира полка Замида Чалаева, решительно настроены выбить всю эту бандеровскую нечисть с территории предприятия», — говорится в посте политика.

По его словам, «у нациков, бандеровцев и прочего отребья нет никаких шансов на спасение».

О каком заводе идет речь, Рамзан Кадыров не уточнил. Ранее он дал украинским националистам, засевшим на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, один день, чтобы сдаться.