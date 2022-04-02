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В Великобритании проходят протесты из-за резкого роста стоимости жизни

, 17:55 Источник: РИА Новости

В Великобритании проходят протесты из-за резкого роста стоимости жизни
Протесты в Лондоне, Belinda Jiao/Keystone Press Agency

В Лондоне и еще 25 городах Великобритании 2 апреля проходят протесты против роста цен на энергоносители, который ведет к падению уровня жизни. Инициатором акций стало движение National Assembly.

С 1 апреля в Великобритании на 54 процента повысили ценовой порог на газ и электричество.

«Общественное возмущение резким ростом стоимости жизни увеличивается <...>Настало время объединиться и построить коллективное сопротивление. Сейчас самое время выйти на улицы и послать четкий сигнал правительству, что мы отказываемся платить за их кризис», — говорится в сообщении National Assembly, распространенном накануне акций.

Как сообщает корреспондент РИА Новости, в Лондоне протестующие собрались возле резиденции Бориса Джонсона на Даунинг-стрит, требуя отставки и самого премьер-министра, и всего правительства консерваторов.

Ранее британские энергетические компании заявили об угрозе кризиса в стране из-за роста цен на газ. 

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