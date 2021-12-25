Daily Telegraph: британские энергетические компании заявили об угрозе кризиса в стране из-за роста цен на газ

Энергетические компании Великобритании обратились к правительству страны с просьбой о помощи из-за роста цен на газ и отметили, что в противном случае в королевстве может возникнуть кризис.
Главы действующих в Британии компаний EDF, Good Energy и Energy UK призвали правительство вмешаться в ситуацию, так как, по их словам, рост стоимости газа привел индустрию "на грань катастрофы". Отраслевые предприятия попросили оказать бизнесу поддержку, в частности, посредством снижения для них ставки НДС.
Директор по работе с клиентами EDF Филипп Коммаре подчеркнул, что в сложившейся ситуации энергетическим компаниям не справиться в одиночку.
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