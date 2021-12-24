Киевский эксперт по энергетике Валентин Землянский: Украина движется в газовый тупик, откуда её может спасти «Газпром»

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24 декабря 2021, 16:19

фото: pixabay.com

Украина направляется в газовый тупик, спасти её сможет только «Газпром». Киевский эксперт по энергетике Валентин Землянский заявил, что дефицит газа на Украине на отопительный сезон оценивается в 2-3 млрд кубометров.

По сведениям Землянского, Украина может поднимать 100 млн кубов в сутки из подземных хранилищ, ещё 55 млн кубометров может обеспечить добыча. За вычетом экспорта в 10 млн кубов Украина может самостоятельно покрыть потребность в пределах 145 млн кубов газа в сутки. При этом похолодание потребует 160-180 млн кубометров.

По мнению Землянского, в этом случает Украину ждут отключения промышленников и акции «Прикрути»,- сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Как подсчитал Землянский, на покупку 2-3 млрд кубометров газа нужно 4-6 млрд долларов по ценам, скачущим почти ежедневно.

Эксперт напомнил, что реальная зависимость Украины от России превышает 50% по всем видам энергоносителей.

Из-за политики руководства Украина последовательно загоняет себя в угол, выходом из которого могут стать только прямые поставки «Газпрома». По мнению Землянского, Киеву нужно решать проблему импорта, пока ситуация не стала критической. Промедление приведет к тому, что Россию придется умолять о поставках, и Москва сможет выдвинуть любые условия.

Российская компания «Газпром» досрочно выполнила контрактные обязательства перед Украиной по прокачке голубого топлива в 2021 году.

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