«Газпром» выполнил обязательства по транзиту газа перед Украиной в 2021 году

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15 декабря 2021, 20:38

плита, фото: pixels.com

Российская компания «Газпром» досрочно выполнила контрактные обязательства перед Украиной по прокачке голубого топлива в 2021 году. Об этом в среду, 15 декабря, сообщили в пресс-службе организации.

«С начала года через ее территорию протранспортировано 40 миллиардов кубометров российского газа, что соответствует объему, предусмотренному транзитным договором на весь 2021 год»,- пояснили в холдинге.

Отмечается, что «Газпром» продолжает надежно поставлять голубое топливо своим европейским потребителям по различным маршрутам, в том числе и через украинскую газотранспортную систему.

Ранее киевский эксперт по энергетике Дмитрий Марунич выразил мнение, что Украина поплатится за отказ от покупки газа у «Газпрома» в случае экстремальной зимы.

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