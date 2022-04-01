Украина приостановила набор наемников из-за нехватки оружия и большего количества малоопытных добровольцев

Украина приостановила набор иностранных наемников из-за нехватки оружия, а также «добровольцев» с маленьким опытом, сообщает National Post.
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