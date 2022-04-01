Украина приостановила набор наемников из-за нехватки оружия и большего количества малоопытных добровольцев

Украина приостановила набор иностранных наемников из-за нехватки оружия, а также «добровольцев» с маленьким опытом, сообщает National Post.

"Существует множество причин (приостановки набора), одна их них - нехватка огнестрельного оружия", - сообщается в материале издания.

Экс-депутат парламента Канады Борис Вжесневский заявил, что при просмотре заявок для участия в легионе, большое количество малоопытных добровольцев. Подобные заявки сразу отклоняют, так как, по мнению бывшего канадского депутата, такие солдаты могут оказаться « скорее препятствием, нежели подспорьем».