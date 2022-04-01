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Украина приостановила набор наемников из-за нехватки оружия и большего количества малоопытных добровольцев

, 18:21 Источник: РИА Новости

Украина приостановила набор наемников из-за нехватки оружия и большего количества малоопытных добровольцев
Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Украина приостановила набор иностранных наемников из-за нехватки оружия, а также «добровольцев» с маленьким опытом, сообщает National Post.

"Существует множество причин (приостановки набора), одна их них - нехватка огнестрельного оружия", - сообщается в материале издания.
Экс-депутат парламента Канады Борис Вжесневский заявил, что при просмотре заявок для участия в легионе, большое количество малоопытных добровольцев. Подобные заявки сразу отклоняют, так как, по мнению бывшего канадского депутата, такие солдаты могут оказаться «скорее препятствием, нежели подспорьем».
Ранее иностранные наемники жаловались на нехватку боеприпасов и продовольствия на территории Украины.

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