Иностранные наемники пожаловались на плохое снабжение продовольствием, оружием и боеприпасами на Украине

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27 марта 2022, 15:21 Источник: МК

US Army/via Globallookpress.com

Иностранные наёмники, прибывшие на территорию Украины для помощи, жалуются на плохое снабжение оружием, боеприпасами и продовольствием. Об этом сообщает «MK» со ссылкой на The Washington Post.

В статье TWP уточняется, что помимо нехватки продовольствия и боеприпасов из-за задержки в поставках, наемники особенно жалуются на введение комендантского часа. Из-за совокупности факторов многие солдаты начинают покидать страну, отказываясь участвовать в боевых действиях. Отмечается, что наёмники прогнозируют полный расход всех боеприпасов ВСУ в скором времени.

Основной мотивацией наёмники называют 3 тыс. долларов за месяц участия в боях, однако даже эти деньги не смогли остановить отток солдат.