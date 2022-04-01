Пока Набиуллина переодевала брошки, американцы оттяпали у России 300 млрд долларов золото-валютных запасов

Аргументы Недели → В мире 13+

1 апреля 2022, 16:37

Спецоперация России на Украине всколыхнула весь объединившийся Запад. Что именно так быстро «объединило» до того прилюдно лаявшихся «партнеров по мировой демократии»?



Объединила, судя по всему, уже перезревшая их многовековая ненависть к России. Большой шум случился совсем недавно, когда стало известно, что официальные рэкетиры из администрации Байдена «заморозили» в своих банках российский золотовалютный резерв на 300 млрд. долларов! Заморозили не «просто так», но при явном попустительстве и халатности «великих» финансистов во главе с банкиршей Набиуллиной Эльвирой Сахипзадовной и министром финансов Антоном Германовичем Силуановым.



Одна, очевидно, отвлеклась на выбор очередной тревожной брошки-сигнала, второй мог озаботиться внезапной проблемой запчастей для любимой коллекции своих американских «харлеев», но… этого милого бытового замешательства американцам вполне хватило, чтобы наши бабки надежно запечатать своим сургучом.



В чью именно голову в сентябре 2021 г. пришла идея затеять арестованную ныне во Франции мега-выставку российских музейных ценностей, конечно знают те, кому это знать и положено. Во всяком случае, более двухсот шедевров из Эрмитажа, Третьяковской галереи, Пушкинского и Русского музеев и т.д. конечно не могли попасть в тот список без одобрительных виз их директоров. А ведь это люди сплошь известные и профессионально-чуткие: Михаил Пиотровский, Зельфира Трегулова, Марина Лошак, Владимир Гусев… Кто-кто, но уж они-то точно знают, какие риски могли ожидать наши коллекции после пересечения российских границ. Во-всяком случае, должны были знать! Почему же не просчитали? Заставили?



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