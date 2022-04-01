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Пока Набиуллина переодевала брошки, американцы оттяпали у России 300 млрд долларов золото-валютных запасов

, 16:37

Пока Набиуллина переодевала брошки, американцы оттяпали у России 300 млрд долларов золото-валютных запасов

Спецоперация России на Украине всколыхнула весь объединившийся Запад. Что именно так быстро «объединило» до того прилюдно лаявшихся «партнеров по мировой демократии»?

Объединила, судя по всему, уже перезревшая их многовековая ненависть к России. Большой шум случился совсем недавно, когда стало известно, что официальные рэкетиры из администрации Байдена «заморозили» в своих банках российский золотовалютный резерв на 300 млрд. долларов! Заморозили не «просто так», но при явном попустительстве и халатности «великих» финансистов во главе с банкиршей Набиуллиной Эльвирой Сахипзадовной и министром финансов Антоном Германовичем Силуановым.

Одна, очевидно, отвлеклась на выбор очередной тревожной брошки-сигнала, второй мог озаботиться внезапной проблемой запчастей для любимой коллекции своих американских «харлеев», но… этого милого бытового замешательства американцам вполне хватило, чтобы наши бабки надежно запечатать своим сургучом.

В чью именно голову в сентябре 2021 г. пришла идея затеять арестованную ныне во Франции мега-выставку российских музейных ценностей, конечно знают те, кому это знать и положено. Во всяком случае, более двухсот шедевров из Эрмитажа, Третьяковской галереи, Пушкинского и Русского музеев и т.д. конечно не могли попасть в тот список без одобрительных виз их директоров. А ведь это люди сплошь известные и профессионально-чуткие: Михаил Пиотровский, Зельфира Трегулова, Марина Лошак, Владимир Гусев… Кто-кто, но уж они-то точно знают, какие риски могли ожидать наши коллекции после пересечения российских границ. Во-всяком случае, должны были знать! Почему же не просчитали? Заставили?

Подробнее читайте в материале «Аргументов недели».

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