Культурный обман ценностями

Аргументы Недели → Мнение 13+

29 марта 2022, 14:51 Михаил Смиренский,

Фото: twitter.com

Спецоперация России на Украине всколыхнула весь объединившийся Запад, как если бы в стоячее болото упал не камешек, но рухнул целый тунгусский метеорит. Почему? И что именно так быстро «объединило» до того прилюдно лаявшихся «партнеров по мировой демократии»? Давайте разбираться…



А денежки-то мы приберём…



Объединила, судя по всему, уже перезревшая их многовековая ненависть к России, скрывать которую даже по законам физики как пар в чайнике, стало просто невозможно. Зато стало возможным гадить нам цинично и открыто. И банально грабить.



Большой шум случился совсем недавно, когда стало известно, что официальные рэкетиры из администрации Байдена «заморозили» в своих банках российский золотовалютный резерв на 300 млрд. долларов! Заморозили не «просто так», но при явном попустительстве и халатности «великих» финансистов во главе с банкиршей Набиуллиной Эльвирой Сахипзадовной и министром финансов Антоном Германовичем Силуановым.



Одна, очевидно, отвлеклась на выбор очередной тревожной брошки-сигнала, второй мог озаботиться внезапной проблемой запчастей для любимой коллекции своих американских «харлеев», но… этого милого бытового замешательства американцам вполне хватило, чтобы наши бабки надежно запечатать своим сургучом. (Хотя и эта версия, уже тянет на «преступную халатность», если не на что-либо большее… - прим. авт.).



Впрочем, грабить Россию Запад сделал традицией вовсе не сегодня и даже не вчера. Далёкий предшественник мсье Макрона Наполеон Бонапарт преуспел в этом еще в 1812 г., по дороге в Москву ограбив заодно и всю сонную братскую Европу. Правда, проиграв вчистую ту войну, бежал, бросив все, что украл. Включая и свою гибнущую армию.



Предательская большевистская революция. Гражданская война. Антанта. Сюда пароходами с Запада везли пушки и снаряды. Отсюда на Запад – все, что сдирали со стен российских музеев, храмов, выносили из богатейших частных коллекций (уже тогда фраза о т.н. «частной собственности» была не более, чем пустой фонограммой – прим. авт.).



Вынесли много, но всё равно показалось мало… Тут, как по взмаху волшебной палочки, на пути «союзников» возник последний защитник России – адмирал Колчак с «золотым запасом». Вагоны со слитками так возбудили чехов и французов (куда же без них?), что те быстро сдали адмирала чекистам, а сами с нашими золотом свалили домой. Так что нынешний грабительский демарш американцев – не дебют, но лишь очередная серия международного сериала «Запад против России».



Вторая мировая война. Гитлер. СС и гестапо. Холокост. Тонны золотых коронок. Опять картины, слитки и бриллианты как из Советского Союза, так и из хранилищ и музеев Европы. Янтарная комната. «Нейтральная Швейцария», которая до сих пор в своих тайных банковских схронах прячет многие из тех кровавых трофеев. («Нейтральная» страна – банкомат уже тоже успела присоединиться к нынешним антироссийским санкциям. Ждут новых поступлений? Так это вряд ли.)



Дряхлеющий Брежнев. Заботливый американец Арманд Хаммер с личной запиской еще от Ленина о том, что он - «надёжный партнер». Бартер по принципу «Вы нам – жвачку, мы вам – комбайны и трактора.» Как потом подсчитали специалисты, дедушка Хаммер вывез из СССР культурных ценностей на многие миллиарды долларов, чем и вызвал звериную зависть у всех остальных коллекционеров Запада. Взамен оставил Москве «Центр международной торговли», который построил не на свои бабки, но на деньги обманутых им же компаньонов и который по всем СНИПам уже давно пора сносить.



Далее – перестройка. Горбачев. Ельцин. Тут, простите, без комментариев. Уже в наши дни – украденная из Крыма коллекция «скифского золота». Последний аккорд разбойничьей эпохи – бегство на Запад «Ржавого Толика» - Чубайса. Тоже, уверен, не с пустыми карманами сгинул, не к ночи будет помянут…



Итого, в сухом остатке имеется то, что имеем. Но что именно?



Куда закатилась «Девочка на шаре»?



В чью именно голову в сентябре 2021 г. пришла идея затеять арестованную ныне во Франции мега-выставку российских музейных ценностей, конечно знают те, кому это знать и положено. Во всяком случае, более двухсот шедевров из Эрмитажа, Третьяковской галереи, Пушкинского и Русского музеев и т.д. конечно не могли попасть в тот список без одобрительных виз их директоров. А ведь это люди сплошь известные и профессионально-чуткие: Михаил Пиотровский, Зельфира Трегулова, Марина Лошак, Владимир Гусев… Кто-кто, но уж они-то точно знают, какие риски могли ожидать наши коллекции после пересечения российских границ. Во-всяком случае, должны были знать! Почему же не просчитали? Заставили? Не поверю: кто, например, может заставить Пиотровского даже сдвинуть с места в Эрмитаже стул смотрительницы зала, если он того не пожелает? Никто, даже Президент. Или кто может приказать директору Русского музея, академику РАХ, лауреату, орденоносцу и патриоту России Владимиру Гусеву отправить за рубеж в конце уже вовсю тревожного 2021 года национальные шедевры страны? Министр культуры экс-журналистка Ольга Любимова? В общем, все, как в фильме «Покровские ворота»: «А кто не пьет? Назови!»



Впрочем, дело сейчас даже не в персоналиях. Вопрос в другом: «что теперь делать будем?» То, что суетливый как ртутный шарик Макрон ничего в Россию возвращать не собирается, уже очевидно: он открывал выставку, он поэтому её же решил очевидно закрыть. Правда, по генетической привычке врать, французские чиновники на страницах издания Marrianne стыдливо ретушируют флибустьерское решение своего президента не как банальное воровство, но как «гарантию безопасности проживающих в России французов во время российско-украинского конфликта». Сразу предлагаю встречную мирную альтернативу: всех проживающих в РФ французов – обратно в Париж («чемодан-вокзал-Париж!»), картины же Серова, Репина, Врубеля, Коровина, Малевича и т. д. – в Россию! Но картины - вперед!



Французы пытаются успокоить нас тем, что, дескать, по закону от 1994 г. «культурные ценности, принадлежащие иностранным учреждениям – неприкосновенны», сегодня не более чем циничное общеевропейское бла-бла. Не зря же подконтрольная властям Le Figaro уже вовсю трубит о том, что все картины и скульптуры из российских музеев нужно банально распродать, а вырученные деньги отдать Зеленскому на восстановление разрушенной по его же вине Украины. В азарте воровского дележа «решалы» даже не заметили, что в коллекции немало ценностей из еще советских музеев сгинувшего украинского Днепропетровска (ныне - Днепра), добровольно переданных в свое время Украиной музеям Москвы.



Значит, украдем не только у России, но и у нищей Украины, а бабки якобы ей же и отдадим? Какой-то бульон от яиц всмятку, честно слово. Да и денег никаких братья-хохлы от французов конечно не увидят: организатор лже-выставки миллиардер и свёкор модели Натальи Водяновой Бернар Арно их тоже любит.



P.S. Свободу Пабло Пикассо!



А ведь при организации подобных экспозиций во всем мире давно существует жесткое правило: мы вам - свои шедевры, вы нам одномоментно – равнозначные свои! Шантаж? Никак нет: та самая гарантия «неприкосновенности чужой собственности», о которой так горько причитает европейская пресса. А что имеем сегодня? «Гарантийные» письма с лиловыми печатями и пустыми обещаниями типа «зуб отдам, если что»? Не стоит, ох не стоит даже вся металлокерамика Франции и одного мазка кисти великого Пабло Пикассо лишь в картине «Девочка на шаре», тоже украденной сегодня у России Францией.

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