Минобороны России: силы ЛНР за ночь уничтожили до 40 украинских националистов и одну артиллерийскую батарею

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1 апреля 2022, 10:54

Украинские военные, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Силы ЛНР в течение минувшей ночи ликвидировали до 40 украинских националистов и одну артиллерийскую батарею. Об этом проинформировало министерство обороны России.

«Подразделения ЛНР за ночь уничтожили до 40 украинских националистов, одну артиллерийскую батарею», — процитировал заявление военного ведомства Telegram-канал «RT на русском».

Также в Минобороны рассказали, что силы ЛНР блокировали северные окраины населенного пункта Кременная и восточные окраины Метелкино.

Ранее в пятницу сообщалось, что при приближении российских подразделений танкисты Вооруженных сил Украины в спешке бросили под городом Черниговом модернизированные боевые машины Т-64.