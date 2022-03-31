Die Zeit пишет о риске скачка инфляции в ФРГ на фоне эмбарго энергоресурсов из России

Аргументы Недели → В мире 13+

31 марта 2022, 13:04

Труба Северного потока-2, Nord Stream AG/ globallookpress.com

Отказ от российских энергоресурсов чреват для Германии не только остановкой промышленности, но и резким спадом экономики, а также длительной рецессией. Об этом сообщает в четверг, 31 марта, Die Zeit, ссылаясь на данные Немецкого института экономических исследований.

Если запрет на импорт российского топлива продлится долго, то экономика ФРГ ощутит резкое падение экономического роста. Прогноз общего спада варьируется около 3%, а рецессия может продлиться 10 лет.

Стабильная европейская страна впервые в новейшей истории столкнется с подобными проблемами. Пресловутое эмбарго приведет к скачку инфляции на 2,3%. Эксперты не гарантируют точность прогнозов, поскольку ситуация экстраординарная

Представитель Германии в Европарламенте Маркус Бухайт ранее заявил, что антироссийские санкции ЕС ошибочны и приведут к долгосрочным сбоям в торговле.