Без российского газа немцам придётся остановить промышленность

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31 марта 2022, 11:31

Немецкое правительство, экономисты, промышленники и профсоюзы едины во мнении, что прекращение поставок российского газа будет катастрофическим для Германии. При этом они отказались от оплаты за газ в рублях и готовят и готовят экстренные меры.



План экстренных мер содержит три уровня. Пока Германия на первом. Это значит созыв кризисного штаба и регулярные отчёты газовых компаний перед правительством. В случае появления исключительного спроса на газ - это уже следующие уровни - правительство вмешается и будет перераспределять энергопотоки в пользу частых домовладений, социальных учреждений и ТЭЦ. В этом случае пострадают промышленные отрасли, некоторые производства придётся остановить. Представители профсоюзов усматривают в этом глобальное разрушение производственных цепочек в Европе. Прекратятся выпуск извести, цемента, остановится строительная отрасль, тяжёлое машиностроение. В результате ВВП Германии снизится на 6% - 230 млрд евро.



Понимая это, канцлер Олаф Шольц выступает против энергетического эмбарго России, но платить за газ в рублях политики тоже отказываются. Именно потому, что у Германии особые отношения с Россией, немецкие политики не могут выглядеть либеральными на фоне общеевропейской позиции по данной ситуации. Возможно, в результате подпольной дипломатии немцам газ не перекроют, но они публично продолжат возмущаться поведением России.



Внутри же страны уже начались кражи древесины при помощи профессиональной техники. Это не валежник собрать, целые лесовозы вывезли тысячи кубометров заготовленных государством на дрова брёвен. В целом в Европе счета за электричество и газ уже выросли в 4 раза, муниципалитетам придётся материально поддерживать население через субсидии.