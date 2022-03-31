Военкор Филатов снял для RT кадры подходов к «Азовстали» в Мариуполе – здесь идут бои

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31 марта 2022, 10:44

Армия Донбасса, Alexander Rekun/ Global Look Press

Из эпицентра боев российской и республиканской армий за стратегический объект Мариуполя передал репортаж военный корреспондент RT Андрей Филатов. Кадры показывают подходы к заводу «Азовсталь»

Видеосюжет выхватывает ситуацию на боевом направлении, где бойцы армий ДНР и России ведут сражения с оказывающими ожесточенное сопротивления украинскими радикалами, продолжающими цепляться за каждый район азовского порта.

При заходе в одно из зданий, военные спрашивают, есть ли гражданские: «Мирные есть? Это русская армия» — говорит один из военных.

Ранее сегодня спикер НМ ДНР полковник Эдуард Басурин сообщил, что украинских силовиков не выпустят по гумкоридору из Мариуполя.

Глава ДНР Денис Пушилин накануне заявил, что наступательная операция в Донбассе усиливается по разным направлениям. Уже освобождено по предварительным данным 60% территории.