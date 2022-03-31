Представитель НМ ДНР Басурин сообщил, что украинских силовиков не выпустят по гумкоридору из Мариуполя

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31 марта 2022, 07:51 Источник: РИА Новости

Эдуард Басурин, фото: vk.com/dnr_online_su

Украинским силовикам не дадут гуманитарный коридор для выхода из Мариуполя. Представитель народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) Эдуард Басурин рассказал, что военным ВСУ "было сделано такое предложение, они отказались".

"Поэтому они, считается, уже не боевики, они являются преступниками. Потому что они убивали гражданское население. Да, мы гарантируем сохранить им жизнь, но не думаю, что мы их отпустим", - цитирует Басурина РИА Новости.

Глава ДНР Денис Пушилин в среду, 30 марта, в эфире ток-шоу "Время покажет" на российском Первом канале рассказал, что в Мариуполе со стороны регулярной украинской армии были сигналы о готовности сложить оружие, однако они пресекаются нацистами "Азова" (запрещенного в России).

По словам Пушилина "силы и средства, включая боекомплекты, у противника на исходе". Но зафиксировано, что "промывка мозгов и тот информационный вакуум, в котором они находятся, дают о себе знать". "Их накачивают информацией, что придет освобождение, нужно еще чуть-чуть продержаться, непосредственно сконцентрировать все силы", – сообщил глава ДНР.