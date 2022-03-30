Семья Брюса Уиллиса объявила о том, что он вынужден завершить карьеру из-за заболевания головного мозга

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30 марта 2022, 21:44 Источник: "Интерфакс"

Брюс Уиллис, AdMedia/globallook.com

Американский актер Брюс Уиллис вынужден завершить свою карьеру: у него диагностирована афазия — заболевание, которое связано с нарушением восприятия и воспроизведения речи. Об этом сообщил в среду телеканал Fox News.

С заявлением о прекращении карьеры выступили члены семьи Уиллиса — его подписали жена Эмма, пять дочерей и бывшая супруга Деми Мур.

«У Брюса выявлены определенные проблемы со здоровьем, недавно ему поставили диагноз «афазия», это влияет на его когнитивные способности. Из-за этого он прекращает карьеру, которая так много для него значила», - говорится в заявлении.

Уиллису 67 лет. Во время расцвета свой карьеры он был одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда.