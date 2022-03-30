Польша рвётся на защиту Украины, чтобы оттяпать у неё же западные территории

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30 марта 2022, 18:02

Ещё в 1939 г. Уинстон Черчилль метко назвал Польшу «гиеной Европы» за совместные захватнические действия с гитлеровской Германией. Тогда Варшава с аппетитом этого хищника приняла участие в разграблении и уничтожении чехословацкого государства. Сейчас она нацелилась на Западную Украину.



Сейчас во главе Польши стоят люди, в которых до сих пор болит имперское прошлое. Это люди, которые видят Польшу Речью Посполитой, в составе которой будет и Белоруссия, и Украина, и Молдавия, и Литва, а может быть, ещё кусок Латвии. Но главная их цель – вернуть исконно польский город Лемберг, где жили знаменитые поляки Коперник и Мицкевич. Для этого они давно разрабатывают самые хитроумные планы.



Западные СМИ утверждают, что, несмотря на официальную поддержку Зеленского, польские спецслужбы плетут нити заговора на Западной Украине. В частности, они подбивают мэра Львова Андрея Садового объявить о самостийности и призвать на помощь польские войска. Для вторжения на Западную Украину уже началось доукомплектование соединений Войска Польского, дислоцированных у восточных границ страны, до штатов военного времени.



Первой пополнение запасниками начала получать и без того самая мощная в этой армии 18-я механизированная дивизия, общая численность которой этой весной будет доведена почти до 20 тыс. солдат и офицеров. Уже полностью готова к броску на Западную Украину бригада 18-й мд – 21-я Подгальских стрелков имени бригадного генерала Мечислава Борута-Спиховича. Она расквартирована в южном воеводстве у города Жешув (146 километров по прямой от украинского Львова).



Общая численность польских вооружённых сил сейчас растёт. До недавнего времени она составляла около 124 тыс. человек. По последним данным – уже 128 тысяч. Хотя ранее Польша заявляла, что ей для обороны страны достаточно иметь стотысячную армию. Теперь речь уже идёт о форировании 200-тысячного Войска Польского.



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