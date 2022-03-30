Чем дольше Киев продолжает изображать «Квартал 95» в бесполезных переговорах, тем меньше шансов на то, что Украина сохранится

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30 марта 2022, 16:29

Пошёл второй месяц специальной военной операции (СВО) ВС РФ на Украине. Что достигнуто за месяц? ВСУ как организованная сила и единый военный организм, по сути, перестали существовать. Причём это случилось уже в первые дни. Быстрое передвижение российских передовых отрядов, понёсших основные потери, вкупе с массированным комплексным авиационным, ракетным и артиллерийским поражением сил противника вызвало распад украинской армии на ряд разрозненных группировок. Сейчас они сражаются в пределах городской черты и ближней агломерации либо в сильно урбанизированных районах.



Эти группировки не могут оказать помощь друг другу. Попытки украинских войск сунуться за пределы заселённой местности быстро превращаются в соревнование между российскими разведывательно-ударными комплексами авиации и разведывательно-огневыми комплексами ракетных войск и артиллерии – кто больше уничтожит. Потому что ВСУ уже не способны противодействовать нашей авиации. Относительно адекватные представители противника это признают. А ПВО Украины, по сути, перестала существовать как система почти сразу.



Переброска сил ВСУ между разными городами, в которых они прячутся за мирными жителями, возможна только малыми группами и по ночам. Поэтому группы штурмовиков Су-25СМ/СМ3 и ударных вертолётов Ми-28Н/УБ/НМ, Ка-52, Ми‑35М рыщут ночами на основных дорогах. За месяц ВСУ потеряли по разным позициям от 45 до 85% техники – больше всего в авиации и ПВО, меньше – в артиллерии.



В ближайшие дни закончится агония украинской группировки в 15–20 тыс. человек в Мариуполе. Дальше всё сильнее будут сжиматься клещи вокруг пока ещё не блокированной, но не имеющей шансов уйти группировки ВСУ в два десятка полков и бригад на Донбассе. Там у Киева из изначальных 60 тыс. человек осталось тысяч 45. Именно её разгром – ключ к кампании на востоке Украины.



Попутно будет продолжаться продвижение в Запорожской, Криворожской и Николаевской областях. Вероятно, займутся Одессой. На северо-востоке активно начали занимать до того «серые» территории между ударными «клиньями» северных фронтовых группировок, устанавливая там свою власть. Наступит время заняться и «сидельцами» в Чернигове, Сумах, Харькове, Нежине, Ахтырке и ряде других населённых пунктов. Ту же весьма мощную украинскую харьковскую группировку активно обескровливают по технике. Скоро настанет её черёд ответить за всё.



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