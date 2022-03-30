Глава правительства Моравецкий назвал русофобию мейнстримом для Польши

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30 марта 2022, 14:26

Варшава, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/ Global Look Press

Председатель правительства Польши Матеуш Моравецкий в беседе с представителями СМИ отметил, что некогда порицаемая русофобия стала для его страны мейнстримом.

Польский чиновник подчеркнул, что в свете событий на Украине Польша может устанавливать «здесь стандарты своего рода».

«То, что ранее называлось русофобией, сегодня уже является мейнстримом, сегодня уже принято, как очевидность, в которой мы функционируем», − приводит RT слова Моравецкого.

Одновременно, предшественник главы правительства, экс-премьер Дональд Туск отметил, что стоимость хлеба в русофобной Польше к декабрю текущего года рискует вырасти в четыре раза.

Также сегодня стало известно, что в Польше обнародована карта раздела Украины. Даже не дожидаясь итогов долгих переговоров Москвы и Киева, окончания СВО, Варшава уже успела поделить «незалежную». Конечно, карта эта всплывала ещё в 2013-2016 гг. Только тогда вызывала скандал, а не овации.