Польша не выдержала и «поделила» Украину между странами Европы

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30 марта 2022, 12:30

В Польше обнародована карта раздела Украины. Поляки не выдержали и начали кромсать территорию своего недавнего союзника с безжалостностью врага.



Себе польское руководство отписало Львовскую, Ивано-Франковскую, Волынскую, Ровненскую и Тернопольскую области Украины. Черновицкая отходит Румынии, Закарпатье – венграм. И вот ведь аттракцион невиданной щедрости. Юг и восток Украины, включая Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Запорожскую, Днепропетровскую, Харьковскую области и Донбасс, поляки отдали России. В составе Украины остались центральные и северные области страны.



Польская знать после опубликования этой карты стала похожа на комодских варанов, которые смотрят на медленно умирающую жертву, истекают слюной в предвкушении, как будут пожирать несчастного. В данном случае – Украину.



Любопытно, что ни Байден, ни его команда и остальные европейцы ни слова об этом не сказали. Ни слова осуждения. Вот поляки и исходят слюной и, скорее всего, молятся, чтобы украинская армия была повержена как можно быстрее.



Всё, что сейчас происходит вокруг Украины и вообще в Европе, уже было много раз за последние века, когда Московию, сегодня Россию, мечтали забанить и что останется от неё – поделить. Так было при Речи Посполитой, при Наполеоне и Гитлере. Кончалось одинаково. В Ветхом Завете, в книге Екклесиаста, есть мудрость, проверенная тысячелетиями. Вот она: «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чём говорят: «смотри, вот это новое»; но это было уже в веках, бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после». Это цитата о делах и последствиях, которые повторяются из века в век.



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