Постпред Великобритании при ООН Вудворд заявила о готовности Лондона стать гарантом безопасности Украины

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30 марта 2022, 07:45 Источник: РИА Новости

Барбара Вудворд, Luiz Rampelotto/EuropaNewswire / globallookpress.com

Великобритания может исполнить роль в качестве гаранта безопасности Украины, если к ней обратятся с такой просьбой. Постпред при ООН Барбара Вудворд заявила об этом после переговоров России и Украины в Стамбуле.

Член украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия ранее сообщил, что Киев предлагает новую систему гарантии безопасности для Украины.

Украинский переговорщик пояснил, что Киев видит гарантами своей безопасности страны СБ ООН и страны Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль.

Британский постпред при ООН Барбара Вудворд заявила что Великобритания уже направила значительную оборонительную военную поддержку Украине, предоставила гуманитарную помощь на сумму более 400 миллионов фунтов стерлингов.

Барбара Вудворд напомнила, что британский премьер-министр Борис Джонсон ведет регулярные разговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским. "Мы хотим помочь любым возможным способом положить конец войне, обеспечить вывод российских войск", - цитирует РИА Новости Вудворд.

Она заключила, что Лондон "был бы рад рассмотреть возможность того, чтобы сыграть свою роль в этом, если бы нас попросило правительство Украины".

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту жителей республик Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил днем во вторник, 29 марта, по итогам встречи делегаций Москвы и Киева в Стамбуле, что российская сторона делает два шага навстречу украинской в целях деэскалации.