В Верховную раду Украины внесен законопроект о запрете деятельности РПЦ

В Верховную раду Украины вечером во вторник, 29 марта, был внесен законопроект о запрете деятельности Русской православной церкви, а также об изъятии недвижимости РПЦ и ее иного имущества.
Изменения предлагается внести в закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях" в целях "охраны общественной безопасности и порядка".
Уточняется, что украинскому кабмину следует принять меры по распоряжению объектами недвижимого имущества и движимых вещей, находящихся в собственности, в аренде или в распоряжении на прочих основаниях у организаций, деятельность которых запрещена в соответствии с вышеуказанным законом.