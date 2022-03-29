В Верховную раду Украины внесен законопроект о запрете деятельности РПЦ

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29 марта 2022, 21:40 Источник: РИА "Новости"

православная церковь, pixabay.com

В Верховную раду Украины вечером во вторник, 29 марта, был внесен законопроект о запрете деятельности Русской православной церкви, а также об изъятии недвижимости РПЦ и ее иного имущества.

Изменения предлагается внести в закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях" в целях "охраны общественной безопасности и порядка".

Уточняется, что украинскому кабмину следует принять меры по распоряжению объектами недвижимого имущества и движимых вещей, находящихся в собственности, в аренде или в распоряжении на прочих основаниях у организаций, деятельность которых запрещена в соответствии с вышеуказанным законом.