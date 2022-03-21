Зарубежные митрополии РПЦ призывают патриарха повлиять на политиков, чтобы остановить спецоперацию на Украине

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21 марта 2022, 11:02

Руководство православной церкви Польши призывает патриарха Московского и Всея Руси Кирилла выступить против спецоперации России на Украине. В Вильнюсе митрополит заявил о готовности отделения церкви от РПЦ. Эстонское духовенство всё чаще оглядывается на Европу.



Патриарх Кирилл во время последней проповеди назвал россиян и украинцев единым народом, который разобщили недруги. По его словам, многие силы пытаются разрушить единство православной церкви. В Москве обеспокоены автокефальными устремлениями Виленско-Литовской епархии. В Эстонии уже существует структура под омофором Константинопольского патриарха.



Митрополит Варшавский и всея Польши Савва считает, что российский патриарх имеет большое влияние на политиков. В текущей ситуации этим необходимо воспользоваться. Архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви России Дитрих Брауэр и вовсе сбежал в Германию. Он считает действия Кирилла непоследовательными. Брауэр заявил, что политики в России оказывают давление на священников, чтобы они выступали за поддержку военной операции на Украине. Однако религиозные деятели пока отказываются от открытых заявлений по данному вопросу. В целом российское духовенство и религиозные сообщества солидарны с позицией властей по вопросу спецоперации на Украине.



