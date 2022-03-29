Королева Елизавета II впервые за пять месяцев вышла за пределы дворца

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29 марта 2022, 16:41 Источник: teleprogramma.pro

королева Великобритании Елизавета II, Pool/Keystone Press Agency

Королева Великобритании Елизавета II впервые за пять месяцев покинула дворец. Ранее сообщалось, что 95-летняя глава британской семьи монархов очень ослабла после COVID-19 и даже не гуляла с любимыми корги.

Елизавета II решилась покинуть пределы резиденции, чтобы присутствовать на дне памяти своего мужа принца Филиппа, который скончался в возрасте 99 лет в прошлом году.

Как сообщает teleprogramma.pro, королева Великобритании ранее сегодня посетила Вестминстерское аббатство. Елизавета II опиралась на трость, а с другой стороны ее под руку поддерживал сын – герцог Йоркский.