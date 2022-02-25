Букингемский дворец сообщил, что королева Елизавета II отменила две онлайн-встречи из-за COVID-19

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25 февраля 2022, 12:28 Источник: Телепрограмма

https://www.royal.uk

Букингемский дворец сообщил, что королева Великобритании Елизавета II отменила две онлайн-встречи из-за коронавирусной инфекции. Западные СМИ писали, что 95-летняя британская королева заразилась коронавирусом несколько дней назад.

Елизавета Вторая вакцинирована, и болезнь у неё проходит с легкими симптомами.

24 февраля появилась информация, что уже четыре онлайн-встречи за неделю перенесены на более поздний срок, и королева не показывается на публике. Британские подданные обеспокоены.

Хотя есть информация: 23 февраля Елизавета Вторая якобы поговорила с премьер-министром Борисом Джонсоном по телефону.

Особенно британцев взволновала новость одного из американских таблоидов от 22 февраля, якобы Елизавета II скончалась. Официальные британские ведомства, Букингемский дворец, настаивают — королева жива. Но то, что ее не видно и не слышно, порождает опасения.