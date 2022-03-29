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Спецназ захватил причастных к издевательствам над российскими пленными на Украине

, 16:13 Источник: РИА "Новости"

Спецназ захватил причастных к издевательствам над российскими пленными на Украине
российский военный, Alexander Rekun/ Global Look Press

Зампредседателя комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимир Шаманов заявил, что спецназ захватил причастных к пыткам российских пленных на Украине.

Владимир Шаманов на круглом столе "Мировые традиционные религии против идеологии нацизма и фашизма в XXI веке" подчеркнул, что причастные к издевательствам над пленными россиянами "недолго радовались", поскольку через трое суток они были захвачены спецназом.

Уточняется, что речь идет о захвате радикалов из фанатской группировки харьковского ФК "Металлист".

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