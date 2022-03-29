Журналист Шкода заявила о необходимости проведения «Нюрнберга-2»

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29 марта 2022, 15:23 Источник: Свободная пресса

место проведения Нюрнбергского процесса, Daniel Karmann/dpa

Независимый журналист, эксперт по Украине Оксана Шкода во вторник, 29 марта, выразила мнение, что ООН не будет расследовать преступления украинской стороны по отношению к российским военнопленным.

Оксана Шкода отметила, что украинские фашисты творят настоящие зверства, напомнив, что ранее стало известно, что российским военнопленным прострелили ноги на одной из баз националистов в Харьковской области.

Глава мониторинговой миссии по правам человека на Украине Матильда Богнер после обнародования этой информации призвала власти обеих сторон от имени ООН расследовать случившееся и провести полный анализ обвинений.

Оксана Шкода в беседе со "Свободной прессой" обратила внимание на то, что Матильда Богнер обратилась к обеим сторонам, то есть выразила "озабоченность" тем, что пленные украинские военные "подвергаются" в России кормлению, лечению, имеют возможность жить в нормальных условиях и позвонить своим родным. Эксперт назвала такую позицию маразмом.

Шкода выразила уверенность в необходимости проведения "Нюрнберга-2", однако добавила, что его, кроме России, некому запустить. По мнению журналиста, факты пыток на Украине будут расследованы только СК РФ, а не "бесполезными организациями", среди которых Оксана Шкода назвала ООН, ПАСЕ, ЕСПЧ.