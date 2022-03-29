Ветеран спецслужб: если они издевались над русскими, их надо уничтожать

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29 марта 2022, 12:42 Александр Саргин

Фото: соцсети

Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение расследовать жестокое убийство девушки в Мариуполе. Напомним, что в подвале одной из школ города, где националисты «Азова» устроили свою базу, было обнаружено тело молодой женщины с многочисленными следами пыток и вырезанной на животе свастикой.

Накануне Бастрыкин также поручил расследовать все факты истязаний над пленными российскими военнослужащими.

«Если эти нелюди думают, что этим могут запугать наших военнослужащих, которые сейчас находятся там и выполняют боевую задачу, то это не так, - поделился своим мнением с «АН» президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», полковник запаса Сергей Гончаров. – Наоборот, эти звери, эти нелюди добились озлобленности со стороны наших военных! Надеюсь, что после этого поменяется наше отношение ко всему тому, что там происходит, в том числе и настроения на переговорном процессе».

По словам Гончарова, он никогда не скрывал, что с большой долей «настороженности» относится к тому, что вот, дескать, украинский военный сдал оружие, «дал расписку», что больше его не возьмет, получил какую-то «справку» и после этого просто «пошел домой».

«Я советую нашим ребятам прекращать это дело, - продолжает ветеран спецслужб. – Эти вояки либо должны быть переведены на нашу сторону и сидеть в тюрьме, либо с ними надо поступать по законам военного времени. То есть если они издевались над русскими, их надо просто расстреливать, и никакого другого пути здесь нет и быть не может».

Отметим, что уже были опознаны те, кто принимал участие в истязании и убийствах военнослужащих РФ, попавших в плен 25 марта в селе Ольховка на восточной окраине Харькова. По сведениям опознавших, это военное преступление совершили бывшие фанаты харьковского футбольного клуба «Металлист» Сергей Величко (кличка Чили) и Константин Немичев.

«Конечно, мы можем наказать их, - считает бывший альфовец, - но только тогда, когда поймаем. А поймаем мы их тогда, когда победим, - и в этом пока заключается проблема. Сейчас идут военные действия, а война - это не ловить и не вызывать кого-то на допрос в СК».

Ветеран спецслужб уверен, что в скором времени «мы освободим Украину», и тогда для борьбы с подпольем и диверсиями однозначно надо будет учреждать определенную структуру, некий «аналог СМЕРШ», который был во время Великой Отечественной войны.

«Ну и, наверное, нашим спецслужбам придется с этими нелюдями работать так же, - заключает Сергей Гончаров в разговоре с «АН», - как работают спецслужбы Израиля. То есть любой враг, который принес нам горе, должен быть уничтожен в любой точке мира. Думаю, что ничего другого бандеровцы, у которых руки по локоть в крови, просто не заслуживают».

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