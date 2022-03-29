Минобороны РФ: Россия решила кардинально сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях

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29 марта 2022, 14:56

Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация решила кардинально сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Об этом проинформировало министерство обороны РФ.

«Министерством обороны Российской Федерации в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели — согласования и подписания договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины — принято решения кардинально, в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях», — заявил заместитель главы МО Александр Фомин.

Москва с 24 февраля осуществляет специальную операцию на территории Украины. Как сообщалось ранее во вторник, руководитель российского Минобороны Сергей Шойгу указал, что в ходе операции практически уничтожены ВВС и ПВО соседней страны, перестал существовать ее военный флот.