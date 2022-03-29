Шойгу: в ходе спецоперации России практически уничтожены ВВС и ПВО Украины, перестал существовать ее военный флот

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29 марта 2022, 12:56

Глава Минобороны России Сергей Шойгу, MOD Russia / globallookpress.com

В ходе специальной операции России на Украине практически уничтожены ВВС и ПВО соседней страны, перестал существовать ее военный флот. Соответствующее заявление сделал Сергей Шойгу, глава министерства обороны РФ.

«Практически уничтожены ВВС и ПВО Украины, перестали существовать ее ВМС, значительные потери понесли все соединения украинских сухопутных и десантно-штурмовых войск», — процитировал министра Telegram-канал РИА Новости.

Как сообщалось ранее во вторник, руководитель делегации Москвы на переговорах с Киевом Владимир Мединский рассказал, что Украина обещала принять самые жесткие меры в отношении преступников, которые пытали российских военных.