РИА Новости: США готовятся направить в район боевых действий на Украине экс-военнослужащих афганской национальной армии

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29 марта 2022, 14:26 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Военные, ABACA / globallookpress.com

Соединенные Штаты готовятся направить в район боевых действий на Украине экс-военнослужащих афганской национальной армии. Об этом информирует РИА Новости.

«США готовятся направить в район боевых действий на Украине бывших военнослужащих афганской национальной армии, сообщил источник РИА Новости. По его словам, речь идет о группе до 400 человек, им будет передано американское оружие», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале российского агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призналась, что у нее пока отсутствует оптимизм по поводу результатов переговоров между Москвой и Киевом.