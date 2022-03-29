Шойгу заявил о том, что основное внимание ВС РФ сосредоточено на достижении главной цели спецоперации — освобождении Донбасса

Аргументы Недели → В мире 13+

29 марта 2022, 12:32 Источник: "Интерфакс"

Сергей Шойгу, Kremlin Pool/globallook.com

Министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник назвал главной целью военной спецоперации освобождение Донбасса и сообщил о том, что в настоящее время усилия вооруженных сил сосредоточены на ее выполении.

«Вначале о ходе специальной военной операции российских Вооруженных сил на территории Украины. В целом основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал украинских Вооруженных сил, что позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели - освобождении Донбасса», - заявил Шойгу.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Украине 24 февраля. Как сказал Путин, ее цель - «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Он подчеркнул: «Для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан РФ».