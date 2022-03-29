Financial Times: США примут меры «по ухудшению состояния российской военной техники»

США намерены лишить Россию возможности закупать за рубежом детали для оборонной промышленности, даже если они были произведены за пределами Соединенных Штатов, сообщает Financial Times со ссылкой на неназванного чиновника в США.
Как рассказал собеседник издания, в США хотят принять меры «по ухудшению состояния российской военной техники, лишив Москву возможности покупать детали иностранного производства».
По его словам, оборонная промышленность России «по-прежнему опирается на западные технологии», поэтому такие меры могут существенно ослабить вооруженные силы РФ.
США при этом рассчитывают на западное сотрудничество в области экспортного контроля. Если какая-то из стран попытается обойти запрет на поставки деталей для российской оборонки, она рискует потерей права на использование американских технологий.
Ранее представитель Госдепартамента США заявила, что многие санкции против России будут отменены в случае прекращения спецоперации и восстановления суверенитета Украины.