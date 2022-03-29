Financial Times: США примут меры «по ухудшению состояния российской военной техники»

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29 марта 2022, 11:40 Источник: "Коммерсантъ"

Военная техника, Maksim Konstantinov/globallook.com

США намерены лишить Россию возможности закупать за рубежом детали для оборонной промышленности, даже если они были произведены за пределами Соединенных Штатов, сообщает Financial Times со ссылкой на неназванного чиновника в США.

Как рассказал собеседник издания, в США хотят принять меры «по ухудшению состояния российской военной техники, лишив Москву возможности покупать детали иностранного производства».

По его словам, оборонная промышленность России «по-прежнему опирается на западные технологии», поэтому такие меры могут существенно ослабить вооруженные силы РФ.

США при этом рассчитывают на западное сотрудничество в области экспортного контроля. Если какая-то из стран попытается обойти запрет на поставки деталей для российской оборонки, она рискует потерей права на использование американских технологий.

Ранее представитель Госдепартамента США заявила, что многие санкции против России будут отменены в случае прекращения спецоперации и восстановления суверенитета Украины.