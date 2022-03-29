ВСУ за сутки более 30 раз открывали огонь по ДНР

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29 марта 2022, 16:03

Донецк, коммунальщики, Den Frost/ globallookpress.com

Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК сообщает во вторник, 29 марта, что за минувшие сутки украинские вооружённые формирования 31 раз нанесли удары по территории ДНР. Всего украинские войска выпустили 295 снарядов.

«За прошедшие сутки погибли двое мирных жителей, ранения различной степени тяжести получил 33 человека (28 с ранее освобожденных территорий), в том числе два ребенка», − значится в сообщении представительства.

В Донецке вражеские снаряды повредили 27 домостроений, нанесены повреждения 11 объектам гражданской инфраструктуры.

Накануне в Донецке представили печальную статистику: за минувшие 39 дней в ДНР погибли 64 мирных жителя. При обстрелах ранены 692 мирных жителя, в числе которых 51 ребенок.

Ранее сегодня стало известно, что российские военные в ходе специальной операции на территории Украины не открывают огонь по гражданским объектам. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.