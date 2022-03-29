Журналисты Axios: в Сенате США предложили арестованные активы РФ отдать в помощь Украине

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29 марта 2022, 10:06

Рубль и доллар, Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Американские сенаторы Роб Портман и Майкл Беннет предложили проект закона, подразумевающий направление денег от продажи конфискованных российских активов в помощь Украине. Такую информацию сообщает во вторник, 29 марта, RT со ссылкой на портал Axios.

Более того, эти сенаторы с идеей создания фонда «помощи украинским беженцам и восстановления Украины».

«Один из способов помочь — это перейти от замораживания активов российских олигархов и состоятельных граждан к конфискации их активов и предоставлению этих средств народу Украины для помощи в текущей гуманитарной деятельности», — цитирует агентство слова Портман.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что Запад проявил обыкновенное варварство заморозкой активов Центробанка России.

В середине марта Сенат США единогласно одобрил резолюцию, которая осуждает действия России на Украине.