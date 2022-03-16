Эксперт Шаповалов раскритиковал резолюцию США по России

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16 марта 2022, 09:55

Сенат США, Gregor Fischer/ dpa

Сенат США единогласно одобрил резолюцию, которая осуждает действия России на Украине. С комментарием по этому документу выступил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в интервью RT.

«Это не первая и не последняя подобного рода резолюция. Она свидетельствует о враждебном отношении к России политического истеблишмента США», − подчёркивает политолог.

Причем, как подчеркнул эксперт, единогласное решение всего Сената по резолюции значит тот факт, что внутри государства нет «ни одного независимого сенатора». Иное мнение высказать не решается ни один политик США, чтобы не попасть в опалу у администрации Байдена.

«Мы должны понимать, что позиция США в отношении России уже давно является враждебной, она не изменится», − резюмировал Шаповалов.

Ранее представители Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) во вторник поздно вечером проголосовали за выход России из Совета Европы. «За» проголосовали 216 депутатов, трое воздержались.