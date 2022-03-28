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Спикер Народной милиции ДНР Басурин: у украинских военных заканчиваются боеприпасы

, 09:32

Спикер Народной милиции ДНР Басурин: у украинских военных заканчиваются боеприпасы
Украинские военные, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

У украинских военнослужащих заканчиваются боеприпасы. Соответствующее заявление, как сообщает РИА Новости, сделал некоторое время назад Эдуард Басурин, спикер Народной милиции ДНР.

«Басурин сказал, что у украинских военных заканчиваются боеприпасы — снарядов прилетает меньше», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили с помощью крылатых ракет цеха львовского завода, где осуществлялись ремонт и модернизация зенитных ракетных комплексов «Тор» и С-125. Такая информация была распространена министерством обороны РФ.

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Политика

Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении пяти украинских самолетов и 19 беспилотников за сутки

Российские военные за сутки сбили пять самолетов ВСУ, из них четыре Су-24 сбиты над Черниговской областью, истребитель Су-27 сбит в районе Краматорска Донецкой области. Кроме того, за сутки уничтожены 19 украинских беспилотников и перехвачены пять ракет украинской реактивной системы залпового огня «Смерч» в районе аэродрома Чернобаевка в Херсонской области.

Общество