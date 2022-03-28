Спикер Народной милиции ДНР Басурин: у украинских военных заканчиваются боеприпасы

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28 марта 2022, 09:32

Украинские военные, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

У украинских военнослужащих заканчиваются боеприпасы. Соответствующее заявление, как сообщает РИА Новости, сделал некоторое время назад Эдуард Басурин, спикер Народной милиции ДНР.

«Басурин сказал, что у украинских военных заканчиваются боеприпасы — снарядов прилетает меньше», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили с помощью крылатых ракет цеха львовского завода, где осуществлялись ремонт и модернизация зенитных ракетных комплексов «Тор» и С-125. Такая информация была распространена министерством обороны РФ.