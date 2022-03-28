Народная милиция ДНР: в ближайшее время вся территория республики будет освобождена от войск Украины

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28 марта 2022, 08:41

Военная колонна, Maximilian Clarke / globallookpress.com

В ближайшее время вся территория ДНР будет освобождена от войск Украины. С соответствующим заявлением выступила в своем Telegram-канале Народная милиция республики.

«Народная милиция ДНР при поддержке Вооруженных сил РФ уверенно продвигается вперед. Специальная военная операция идет по плану, и населенные пункты один за другим освобождаются. В ближайшее время Донецкая Народная Республика, в пределах ее территорий по конституции ДНР, будет освобождена от киевских захватчиков», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, депутат Госдумы Леонид Калашников указал, что сейчас неподходящий момент для проведения референдума о присоединении ЛНР к России.