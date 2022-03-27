Депутат Калашников: сейчас неподходящее время для референдума о присоединении ЛНР к России

Сейчас неподходящее время для референдума о присоединении Луганской народной республики к Российской Федерации. Соответствующую точку зрения высказал депутат Госдумы Леонид Калашников, занимающий в нижней палате парламента должность главы комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
«Для проведения референдума о вхождении ЛНР в состав РФ сейчас неподходящее время», — процитирован Калашников в публикации, размещенной в Telegram-канале ТАСС.
Ранее сегодня руководитель ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в ближайшее время на территории республики может состояться референдум по поводу ее вхождения в состав России.