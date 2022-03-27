Депутат Калашников: сейчас неподходящее время для референдума о присоединении ЛНР к России

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27 марта 2022, 12:47 Источник: Telegram-канал ТАСС

Депутат Госдумы РФ Леонид Калашников, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Сейчас неподходящее время для референдума о присоединении Луганской народной республики к Российской Федерации. Соответствующую точку зрения высказал депутат Госдумы Леонид Калашников, занимающий в нижней палате парламента должность главы комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

«Для проведения референдума о вхождении ЛНР в состав РФ сейчас неподходящее время», — процитирован Калашников в публикации, размещенной в Telegram-канале ТАСС.

Ранее сегодня руководитель ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в ближайшее время на территории республики может состояться референдум по поводу ее вхождения в состав России.