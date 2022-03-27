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Минобороны Азербайджана заявило, что подразделения вооруженных сил республики не выводились из села Фаррух в Карабахе

, 22:25 Источник: "Интерфакс"

Минобороны Азербайджана заявило, что подразделения вооруженных сил республики не выводились из села Фаррух в Карабахе
Минобороны Азербайджана, фото с сайта ведомства.

Министерство обороны Азербайджана назвало несоответствующим действительности сообщение Минобороны РФ о том, что 27 марта подразделения вооруженных сил республики были выведены из села Фаррух в Карабахе.

«С сожалением сообщаем, что заявление МО РФ от 27 марта не соответствует действительности. Позиции Вооруженных сил Азербайджана в селе Фаррух и окрестных высотах, являющихся неотъемлемой частью нашей страны, не изменились», - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана. Текст опубликован на сайте ведомства.

Также в нем опровергается информация о ранениях азербайджанских военных и утверждается, что армия республики «полностью контролирует оперативную обстановку».

Ранее в воскресенье Минобороны РФ сообщило о стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе и отводе войск Азербайджана.

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