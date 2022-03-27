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Минобороны РФ сообщило о стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе и отводе войск Азербайджана

, 20:22 Источник: ТАСС

Минобороны РФ сообщило о стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе и отводе войск Азербайджана
Российские миротворцы, MOD Russia/globallook.com

В результате переговоров Азербайджан отвел подразделения своих войск из зоны ответственности российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе, сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ.

«По результатам проведенных переговоров азербайджанская сторона осуществила отвод своих подразделений из района населенного пункта Фурух», - говорится в сообщении ведомства.

В нем также уточняется, что обстановка в районе конфликта стабилизировалась. Всего зафиксированы два случая нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана, в результате чего получили ранения по два человека с каждой стороны.

Накануне Минобороны РФ сообщило о том, что азербайджанские войска зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.

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