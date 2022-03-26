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Минобороны РФ: войска Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента в Карабахе

, 20:08

Минобороны РФ: войска Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента в Карабахе
Миротворец, MOD Russia / globallookpress.com

Азербайджанские войска зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Об этом проинформировало министерство обороны РФ.

«ВС Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Карабаха и выставили наблюдательный пост», — процитировал сообщение Минобороны Telegram-канал РИА Новости.

Также в ведомстве рассказали, что с 24 по 25 марта силы Баку нанесли четыре удара с применением дронов Bayraktar TB2 по подразделениям Нагорного Карабаха в районе населенного пункта Фурух.

Ранее сегодня сообщалось, что Минобороны РФ опубликовало видео, на котором запечатлено уничтожение украинской системы «Бук» с помощью комплекса «Искандер».

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