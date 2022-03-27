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Politico: обещание Байдена помочь Евросоюзу снизить зависимость от российского газа трудновыполнимо

, 19:05 Источник: ТАСС

Politico: обещание Байдена помочь Евросоюзу снизить зависимость от российского газа трудновыполнимо
Газовое хранилище, Германия, Jan Woitas/dpa/globallook.com

Обещание президента США Джо Байдена помочь Европе снизить ее зависимость от российского газа представляется трудновыполнимым, пишет в воскресенье издание Politico.

«Президент США Джо Байден в пятницу представил себя в качестве спасителя ЕС от энергетической зависимости от РФ. Однако организовать быстрое увеличение объемов сжиженного природного газа, поставляемого в Европу, будет непросто», - написала газета (перевод по ТАСС).

Издание ссылается на высокопоставленного чиновника, имя которого не раскрывается. По его словам, Байден обещал поставить в Европу 5 млрд кубометров газа. Однако сделать это будет невозможно, поскольку у США есть обязательства по поставкам этого газа в страны Азии.

Также издание приводит прогноз Международного энергетического агентства, по которому в 2022 году Евросоюз сможет сократить зависимость от энергоресурсов РФ максимум на треть.

23 марта президент РФ Владимир Путин объявил о решении перейти в расчетах за газ с «недружественными странами» на рубли.

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