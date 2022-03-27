Financial Times назвала министерство обороны Австрии отделом российского ГРУ

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27 марта 2022, 17:49 Источник: РИА Новости

Флаг Австрии, Frank Hoermann/SVEN SIMON/globallook.com

Министерство обороны Австрии подозревают в помощи России. Об этом пишет в воскресенье газета Financial Times со ссылкой на незваного дипломата, сотрудника европейской разведки.

Он называет Австрию «настоящим "авианосцем" российской тайной деятельности». В частности, собеседник FT рассказал о том, что австрийская спецслужба по охране конституции и борьбе с терроризмом считается настолько ненадежной, что ее отстранили от обмена разведданными на уровне Евросоюза.

А министерство обороны Австрии источник издания и вовсе называет «отделом ГРУ» (Главного разведывательного управления Генштаба России).

К тому же, как пишет издание, некоторые европейские страны из-за недостатка ресурсов по-прежнему используют данные британской и американской разведок.