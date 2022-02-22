ГРУ - мозг российской армии

Аргументы Недели → Армия 13+

22 февраля 2022, 09:52

Раньше Главное разведывательное управление (ГРУ) Генштаба Вооружённых сил РФ считалось самой засекреченной структурой Советской армии. И сейчас российская военная разведка – это тайна за семью печатями. Достоверные сведения о ней крайне скупы. Зато легенд и мифов хоть отбавляй. На Западе ГРУ пытаются сделать таким же пугалом, каким раньше был КГБ.



ГРУ – это грозный мировой бренд. Это единственная в мире спецслужба, которая сейчас ведёт все виды разведки, включая космическую. Штаб-квартиру российской военной разведки на Западе называют «Аквариум». Там знали, что длительное время командование ГРУ находилось в Москве в районе Ходынского поля, на Хорошёвском шоссе, д. 76. Но в 2006 году отгрохали новый штабной комплекс общей площадью более 70 тыс. кв. метров. Там находятся ультрасовременный ситуационный центр, командный пункт. Есть даже спортивный комплекс с плавательным бассейном. Расположен новый совершенно секретный «Аквариум» в ста метрах от старого, но уже на улице Гризодубовой. Именно там находится «мозг» Российской армии.



Самые высококвалифицированные, самые образованные люди у нас работали в ГРУ. Это касается не только агентурной, но и космической и особенно киберразведки. Вот несколько цитат из зарубежной прессы. В них говорится, что Главное управление российского Генштаба использует для поиска секретной информации высокотехнологичные киберметоды съёма данных. Так, германский журнал Spiegel со ссылкой на источники в немецкой разведке утверждал, что хакерская атака на бундестаг была связана с российской военной разведкой. Расследование в Германии показало, что хакерскую атаку якобы организовали группы компьютерных взломщиков Sofacy и APT28 – по данным немецких спецслужб, они финансируются ГРУ.



Печально известное своими прогнозами начала «войны России с Украиной» агентство Bloomberg указывало, что сотрудники ГРУ используют такую маскировку в киберпространстве, которую не в состоянии раскрыть даже АНБ США. Уровень компетентности российских специалистов так высок, что их присутствие можно выявить лишь в том случае, если те сами этого захотят, отмечал вице-президент компании Fidelis Cybersecurity Майк Буратовски.



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